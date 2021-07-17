تراند الفن: بشرى: لا أرفض تقديم أغاني المهرجانات (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كشفت الفنانة بشرى سبب غيابها عن عالم الغناء خلال الفترة الماضية، وموقفها من مشاركة مطربي المهرجانات الغناء.

وقالت بشرى في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “مش بسهولة بلاقي لحن بيعجبني وأحس إنه جديد ومش متكرر والمود العام هو المهرجانات”.

وتابعت: “وعشان أفكر أغني مهرجانات، لازم يكون بطريقتي وبالأسلوب بتاعي، ممكن أعمل دويتو مع حد من بتوع المهرجانات، بس يكون أقرب لأسلوبي، يعني أخليهم يقربوا لإسلوبي مش أنا اللي أروح للون بتاعهم”.

وتصور بشرى حاليا فيلم جديد بعنوان “معالي ماما”، ويشاركها بطولته كلا من محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولي، والفيلم من إخراج وإنتاج أحمد نور، ويشارك في الإنتاج أمجد بدر.

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