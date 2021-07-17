تراند الفن: اليوم.. رباعي الأهلي يتوجهون إلي طوكيو عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يستعد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للسفر إلي اليابان عقب المشاركة مع المارد الأحمر فى نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم.

ويواجه اليوم السبت فريق النادي الأهلي لكرة القدم نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فى لقاء سيقام على ملعب محمد الخامس بالمغرب فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وسيغادر رباعي الأهلي إلي اليابان من المغرب، للمشاركة مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي فى مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتى ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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