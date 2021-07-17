نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أكسترا عيد الأضحى على جميع الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أكسترا عيد الأضحى على جميع الأجهزة الكهربائية، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى ويستعد جميع المسلمون حول العالم للأحتفال بهذه الأيام المباركة، وفي المملكة السعودية بدأت جميع الشركات تعلن عن العروض والتخفيضات التي سوف تقدمها بمناسبة العيد ومن بين هذه الشركات شركة أكسترا الشهيرة.

عروض أكسترا عيد الأضحى على جميع الأجهزة الكهربائية

بالرغم من أن هناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تقدم عروض وتخفيضات مميزة خلال هذه الفترة بمناسبة العيد في المملكة، لكن الجميع ينتظر بشغف عروض شركة أكسترا، ولذلك لما تقدم خصومات ضخمة كل عام على أفضل الماركت العالمية التي تتميز بالجودة الممتازة.

عروض أكسترا عيد الأضحى خصومات 50% على الغسالات

تقدم شركة أكسترا خصومات ضخمة على غسالات الملابس فيمكنك أفضل أنواع الغسالات بأعلى الإمكانيات بنص سعر الغسالة الأصلي بالأسواق.

يمكنك شراء غسالة باللون الأبيض ماركة كاندي، نظام فتح أمامي 10 كيلو، تعمل بتقنية الوافاي والبلوتوث بسعر 1599 بدلاً من 3199 ريال.

وغسالة ماركة إل جي 2 كيلو باللون الفضي، بسعر 1100 ريال بدلاً من 2200 ريال، مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

وغسالة ماركة كلاس برو باللون الأبيض، 6 كيلو و8 برامج، نظام فتح أمامي، بسعر 899 ريال بدلاً من 1699 ريال.

غسالة ماركة باناسونيك 8 كيلو غسيل و6 كيلو تجفيف، متوفرة باللون الفضي، بسعر 2899 ريال بدلاً من 4049 ريال.

تخفيضات أجهزة التلفزيون تصل إلى 60%

ومن أهم المفاجأت التي تقدمها شركة أكسترا لعملائها بمناسبة أجهزة تلفزيون بأفضل وأعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بخصومات تصل إلى 60%.

يمكنك شراء تلفزيون ذكي ماركة إل جي مقاس 75 بوصة بسعر 12999 ريال بدلاً من سعر 32999 ريال.

وشاشة تلفاز ماركة إل جي مقاس 65 بوصة، بسعر 9599 ريال بدلاً من 2099 ريال مع هدية مجانية بقيمة 1387 ريال.

وجهاز تلفاز ماركة سوني مقاس 65 بوصة، بسعر 5099 ريال بدلاً من 10999 ريال مع هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

تلفزيون ماركة كلاس برو مقاس 70 بوصة، ذكي يعمل بنظام الأندرويد، بسعر 2999 ريال بدلاً من سعر 4999 ريال مع هدية مجانية بقيمة 399 ريال.

عروض البوتاجازات “الموقد الكهربائي” من أكسترا

يقدم موقع أكسترا لكل عملائه بالمملكة السعودية بمناسبة عيد الأضحى تخفيضات مميزة على البوتاجازت بأعلى التقنيات بتخفيضات تصل إلى 40%.

بوتجاز ماركة إلى جي 4 عيون مع عين إضافية للتخسين، متوفر باللون الأسود مصنوع من الأستيل بسعر 5499 ريال بدلاً من 8549 ريال.

وموقد كهربائي ماركة مابي باللون الأسود 4 عيون، بسعر 2999 ريال بدلاً من 4649 .

ويمكنك الحصول على بوتجاز ماركة جنرال إليكتريك، متوفر باللون الأسود، 4 عيون، بسعر 3899 ريال بدلاً من سعر 5999 ريال

هكذا نكون جزء من أهم عروض أكسترا عيد الأضحى على جميع الأجهزة الكهربائية