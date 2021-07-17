تراند الفن: أفضل وصفات الشاي للعناية بالبشرة خلال عيد الأضحى.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:09 صباحاً - الشاي غني جدًا بمضادات الأكسدة والبوليفينول التي لا تساعد بشرتك فقط على محاربة الشيخوخة وحب الشباب، ولكن أيضًا تجعل بشرتك ناعمة ورطبة، حيث يعمل الملمس الناعم للشاي أيضًا بمثابة تونر يعطي توهجًا قويًا للوجه على الفور، وهناك بعض أنواع الشاي مثل شاي البابونج، وشاي الياسمين، والشاي الأسود، للعناية بالبشرة في المنزل.

قناع شاي الماتشا

خذ ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المطحون، وأضف ملعقة صغيرة من العسل ورشة من مسحوق القرفة و2-3 ملاعق كبيرة من الماء المغلي، ثم اخلطيهم جميعًا معًا بقوة للحصول على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات، وضعي هذا القناع باستخدام فرشاة على وجهك ورقبتك بالتساوي واتركيه لمدة 20 دقيقة، وبعدها اغسليه بالماء البارد وبمرور الوقت سترى وجهك رطبًا ومتوهجًا بشكل طبيعي.

تونر الشاي الأخضر

خذ ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر وأضف نصف كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من ماء الورد، واخلطيهم جميعًا معًا واحفظي الخليط السائل في زجاجة رذاذ صغيرة للحصول على تونر مرطب، للتخلص من الانتفاخات غير المرغوب فيها، والحفاظ على ترطيب وجهك لتجنب حب الشباب والرؤوس السوداء.

الشاي الأسود للعين

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