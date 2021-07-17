تراند الفن: مكة المكرمة تستقبل اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تستقبل مكة المكرمة اليوم السبت، طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن عبر أربعة مراكز “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا”، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية التنفيذ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى اليوم السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6 صباحًا، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9 صباحًا.

وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج المسجد الحرام، والانطلاق بالحافلات من محطة “باب علي” وصولا إلى ساحة جسر الجمرات، وعبر النقل بنظام الرحلات الترددية، بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، ليتم وصولهم إلى الساحة، وبحسب ألوان البطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.

وسيقتصر حج هذا العام أيضا على نحو 60 ألفا من المواطنين والمقيمين، ممن أحذوا كامل طعومهم ضد فيروس كورونا المستجد، بهدف التأكد من اتباع الضوابط والبروتوكلات الصحية والتنظيمية وعدم تجاوز الطاقة التشغيلية المحددة لأي موقع.

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