تراند الفن: “مات الجدع”.. السرطان يخطف طالب هندسة بعد شهر من إصابته في قنا (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:09 صباحاً - ثلاثون يومًا هي كل ما سمح به القدر لتكون مدة الصراع بين الرغبة في الحياة ومرض السرطان، ليفجع الموت أهالي مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا ويحرق قلوبهم على رحيل شاب لم يتجاوز عمره 23 عاما، تاركا ذكراه في قلوب كل من عرفه.

محمد جمال الدين حسن، الطالب بالمستوى الرابع قسم اتصالات بالأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، أصيب بمرض السرطان بالمعدة، منذ قرابة شهر تقريبا، ويقرر مواجهة الورم الخبيث الذي هاجم جسمه بالصبر والدعاء، مؤكدا دائما أنه سينتصر، لكن موت غيبه بعدما هزمه السرطان ليترك طالب الهندسة، حزنا كبيرا في قلوب محبيه.

تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى دفتر عزاء مفتوح، منذ الإعلان عن وفاته عصر أول أمس الخميس، وتشييع جثمانه فجر أمس الجمعة، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

محمد عبده، صديق الشاب المتوفي قال لـ “القاهرة 24″، إن جميع من بمركز الوقف وقراه حزين للغاية على وفاة الشاب محمد جمال، الذي كان من الشباب المجتهدين والطموحين وذي الاخلاق الحميدة وكان يساعد الجميع، مشيرا إلى أنه أصيب بورم خبيث بالمعدة منذ فترة قريبة وكان يخضع للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة، ونظرا لسوء وتدهور حالته الصحية توفي عصر أول أمس الخميس.

وأضاف أن محمد من الشباب الذين يمكن أن يطلق عليهم المثل الدارج “ابن موت” فقد كان مهذبا للغاية ويعمل في صمت ويحب مساعدة الغير فلقد مات في هدوء وترك في نفوس أهل بلدته ألما كبيرا لوفاته بهذا المرض اللعين.

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