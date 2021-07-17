تراند الفن: بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق بمنزل بقرية أبومناع في قنا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:09 صباحاً - نشب حريق، اليوم السبت، بمنزل بقرية أبومناع التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، دون خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية بقنا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية أبومناع بمركز دشنا وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل بسبب ماس كهربائي، وهو ما أسفر عن تلفيات بغرفة أطفال وبعض الأدوات الكهربائية والنيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحريق.

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