شوف أقوى عروض الأجهزة الكهربائية من العيسائي المملكة السعودية

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عمر شويل - جدة أقوى عروض الأجهزة الكهربائية من العيسائي المملكة السعودية، تتميز شركة العيسائي بأنها واحدة من أهم الشركات التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالمملكة، وتوفر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها الأدوات التي تسهل على العميل عملية الشراء، كما تقدم الآن أقوى عروض الأجهزة الكهربائية.

أقوى عروض الأجهزة الكهربائية من العيسائي المملكة السعودية

يمكنك الآن شراء أهم الأجهزة الكهربائية من أفضل العلامات التجارية من خلال موقع العيسائي بأسعار منخفضة وتنافسية، ولن تجد أي صعوبة في عملية الشراء، حيث أن الموقع يوفر لك جميع وسائل المساعدة مثل… خدمة دعم الفريق، الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، يمكنك إرجاع المشتريات إذا كانت غير متوافقة مع المطلوب، خدمة الشحن السريع، توفير الشحن مجانًا إذا كانت المشتريات أكثر من 300 ريال سعودي، جمعنا لكم أقوى عروض وتخفيضات العيسائي الأجهزة الكهربائية المتنوعة.

تخفيضات قوية على شاشات التلفزيون

تقدم شركة العيسائي بالمملكة السعودية أقوى تخفيضات على شاشات التلفاز الذكية من أهم الماركات مثل TCL وPanasonic بمميزات قوية ومتطورة جداً، جمعنا لكم أهم هذه العروض.

تلفزيون ذكي تي سي ال، مقاس 55 بوصة، يعمل بنظام الأندوريد، بسعر 2.501 ريال بدلاً من 3000 ريال، مع هدية مجانية وهي الحصول على سنة كاملة مجانية لمشاهدة شاهد VIP.

شاشة تلفاز سمارت ماركة باناسونيك، مقاس 943 بوصة، يمكنك من خلالها تشغيل برامج T Cast ، YouTube, Netflix، يمكن الحصول عليها بسعر 919 ريال بدلاً من 1599ريال .

تلفزيون ذكي ماركة TCL، مقاس 85 بوصة، يعمل بنظام الأندوريد، يقدم لك تطبيق N Mirroring و الذي سوف يمكنك من توصيل جهاز الموبايل على التلفزيون، بسعر 6.500 ريال بدلاً من 10000، مع هدية مجانية الأشتراك في شاهد VIP مجانًا لعام.

شاشة تلفاز سمارت 4k، ماركة Panasonic، مقاس 65 بوصة، بسعر 1999 ريال بدلاً من 3279 ريال.

خصومات مميزة على أجهزة المطبخ الكهربائية

يقدم موقع العيسائي خصومات مميزة على جميع الأجهزة الكهربائية منها الأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة المطبخ الكهربائية المتطورة جداً التي أصبح لا غنى عنها، أخترنا لكم مجموعة متنوعة منها.

مايكرويف ماركة Panasonic مقاس 32 لتر بسعر 766 ريال بدلاً من 900.

فرن كهربائي ماركة simfer، بقوة 1400 وات، وسعة الفرن 45 لتر، بسعر 331 ريال بدلاً من 400 ريال.

عصاره ماركة باناسونيك، بقوة 800 وات، بسعر 580 ريال بدلاً من 889 ريال.

إناء ضغط لطهي الطعام في أسرع وقت ماركة باناسونيك، بقوة 1400 وات، وسعة القدر 4.2 لتر، بسعر 350 ريال بدلاً من 400.

كيتشن ماشين ماركة Panasonic ، بقوة 1000 واط، سعة الوعاء لتر، يوفر ميزة التحكم في ثلاث سرعات مختلفة، مقاوم للصداً والكسر، بسعر 470 ريال بدلاً من 500ريال.

تخفيضات الثلاجات والديب فريزر بأفضل الأسعار

إذا كنت تريد تجديد أجهزتك المنزلية أو إذا كنت مقبل على الزواج وتبحث عن ثلاجة بسعر معقول وإمكانيات عالية سوف تجد ما تبحث عنه لدى شركة العيسائي حيث أنها تقدم تخفيضات مميزة على أفضل ماركات الثلاجات كما تقدم أيضًا خصومات رائعة على الديب فريزر والذي له أهمية كبيرة في المنزل من أجل حفظ الطعام لأطول فترة ممكنة من الشركة العالمية المعروفة بجودة أجهزتها simfer.