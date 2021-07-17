تراند الفن: “وزارة الأوقاف” تنشر خطبة عيد الأضحى.. وتحذر الأئمة من الإطالة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 صباحاً - حدّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة عيد الأضحي المبارك، التي سيتناولها خُطباء المساجد ليتم تعميمها على جميع مساجد الجمهورية.

ونشرت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ/ 2021م، وطالبت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونبهّت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة العيد نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مُراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت الوزارة: “نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى”، وكل عام وأنتم بخير.

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