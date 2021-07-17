تراند الفن: لماذا توقفت “بايت دانس” عن خطط طرحها على عكس “ديدي”؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 صباحاً - نشرت الكاتبة شولي رين، في وكالة بلومبرج الاقتصادية مقالا عن توقف شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، عن عملية الطرح في البورصة، موضحة أن تداعيات إدراج شركة “ديدي” في نيويورك، نهاية شهر يونيو الماضي، كانت سببًا لمواجهتها دعاوى متعلقة باحتيال الأوراق المالية.

وتوضح الكاتبة في المقال أنه إذا كان المحامون الأمريكيون الذين يقفون وراء هذه القضايا، يبحثون في جعبتهم عن ذخائر جديدة لاستخدامها ضد عملاق النقل التشاركي في الصين، فهل يكون بالإمكان أن يعثروا على مساعيهم هذه في شركة الـ “يونيكورن” الصينية الأخرى: “بايت دانس”؟

ومؤخرًا، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه في مارس الماضي، قامت “بايت دانس”، صاحبة تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير “تيك توك”، بوقف نواياها بشأن طرحها العام الأولي في أي من بورصتي هونغ كونغ أو نيويورك، إلى أجل غير مسمى.

وجاء ذلك بعد أن طلب مسؤولون حكوميون من الشركة التركيز على معالجة مخاطر أمنية متعلقة بالبيانات.

وكان هذا الأمر مربكًا بالنسبة لشركة “ديدي”. إذ طلبت “إدارة الفضاء الإلكتروني” في الصين من الشركة، تغييرات عدة على أدوات الخرائط التابعة لها، قبل إدراجها في الولايات المتحدة، خشية أن تكشف هذه الخرائط عن مواقع حكومية حساسة. لكن “ديدي” اختارت المضي قدمًا في إدراجها العام الأولي على أي حال.

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