تراند الفن: مخرجة “مش أنا”: “تامر حسني رفض اتخاذ إجراءات قانونية ضد حلا شيحة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 صباحاً - علقت سارة وفيق، مخرجة فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني، والفنانة حلا شيحة، على الجدل الواسع بشأن الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبرأت الأخيرة من مشاهدها في العمل.

وقالت “وفيق” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر،: “تامر حسني رفض ياخد إجراء قانوني ضد حلا شيحة، وقال هي حرة ودي حياتها، والمشاهد كانت كوميدية ولذيذة وعندها تحفظ على مشاهد معرفش إيه هي”.

وتابعت: “تامر وقف جنبها بشكل كبير وخاصة دي كانت عودة ليها بعد غياب عن الفن.. وإحنا زعلانين منها وكنا بنحبها.. ليه معاتبتناش بينا وبينها ليه كتبت على الملأ.. إحنا حاولنا نوصل ليها كتير أووي وهي كانت بتقفل كل الطرق اللي توصلنا ليها”.

وسبق، ووجه الفنان تامر حسني رسالة للفنانة حلا شيحة، بعد إعلانها تبرؤها من مشاهدها الرومانسية في كليب “بحبك” في فيلم “مش أنا”، يعاتبها على تصريحاتها في هذا الشأن، معربًا عن حزنه من تصرفاتها.

وكتب تامر حسني منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”: “أنا زعلان منك جدًّا يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقة، ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح، واتهامات باطلة ليا”.

واستكمل حديثه قائلًا: “احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ، بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا، وهكتفي بالتوضيح دا، وربنا يهدي الجميع، ويكتبلك كل الخير اللهم آمين”.

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