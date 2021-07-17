تراند الفن: مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انهيار منزل بقنا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 صباحاً - لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه ووالدته، اليوم السبت، إثر انهيار منزل مكون من 3 طوابق بنجع المعصرة، بقرية ف أو، التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بانهيار منزل ملك المواطن علي عبدالشافي، مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت، بنجع المعصرة، في قرية ف أو التابعة لمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع منصور علي عبدالشافي عمر، 8 أعوام، وإصابة شقيقه محمد، 20 عامًا، ووالدته سعدية عبد الراضي صديق، 55 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ف أو في دشنا.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.