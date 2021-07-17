تراند الفن: حقيقة هروب متهم من قاعة محكمة بأسيوط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - نفى مصدر مسؤول بمحكمة البداري بأسيوط، ماتم نشرة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن هروب متهم من محكمة البداري بأسيوط بعد جلسة تأييد الحكم ضدة بالحبس 6 أشهر، وعدم القبض علية حتى الأن.

وقال المصدر في تصريحات ل “القاهرة 24″، إن الواقعة تعود ليوم السبت الماضي، بمحكمة البداري بأسيوط، وتخص أحد المحامين بالنقض بمحكمة البدارى بأسيوط، ويدعي (خ. أ)، حيث كانت لدية جلسة جنحة بناء دون ترخيص، وتم الحكم فيها بالوقف التعليقي لمدة شهرا، فغادر المحكمة بعد انتهاء الجلسة لعدم مايستدعي وجوده.

وأوضح أنه بعد مغادرته المحكمة كان في ذلك الوقت يتم الكشف عنه بواسطة جهاز الكمبيوتر فأوضح جهاز الكمبيوتر أن عليه قضيتين غرامة تخص الكهرباء، فعند استدعائه كان قد غادر المحكمة، مما جعل المتواجدين يطلقون شائعات أنه هرب ولكن لم يحدث ذلك فهو لم يكن يعلم بالقضيتين، وبالرغم من ذلك تم معاقبة حراس الجلسة بخصم 5 أيام من راتبهم.

وأضاف أنه تم الاتصال به لعودته ولكنه كان قد اتجه إلى القاهرة لتقديم نقض لأحد القضايا بالقاهرة، حيث كان النقض فترته المتبقية يومين فقط، وبالفعل قدم النقض وعاد لمحكمة أسيوط يوم الأربعاء الماضي، وتوجه لمدير النيابة وقام بدفع الغرامات وأخذ الشهادات وتم الانتهاء من الموضوع، ولا يوجد أي احكام ضده بالحبس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.