تراند الفن: الكشف على المبلغ الذي تقاضته حلا شيحة في فيلم «مش أنا»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - كشفت

وسائل إعلام ،عن المبلغ الذي تقاضته الفنانة حلا شيحة عن فيلم “مش أنا”، وذلك بعد تعرضها

لهجوم كبير بين الوسط الفني بسبب تصريحاتها بأن الفن باطلاً، كما اعترضت كليب فيلمها

الجديد “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، الذي أشار إلى أن الأجر التي تقاضته كان كبيرًا.

ووفقاً

لموقع “أخبار اليوم” فإن أجر “حلا شيحة” بلغ 4 ملايين جنيه، بالرغم من أنها لم تكمل

تنفيذ متطلبات الفيلم كما أشار تامر حسني.

وكان

تامر حسني قال في رده علي حلا من خلال حسابة علي إنستجرام،إنها لم تُصور أفيشًا مجمعًا،

ولم تتابع الشكل النهائي للفيلم مع تامر والمخرجة سارة وفيق.

وقال

تامر حسني في المنشور الذي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي :” نهاركم

جميل يا أغلى الناس ????الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه

و كان في بينا كل خير” .

وتابع:

للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني

شخصياً و نتناقش بيني و بينك ، فا أنا مضطر أرد هنا برضو

..أولاً

أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف….. الحقيقه اني إحترمت كلامي معاكي و وعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها و

شيلتها بالفعل و شكرتيني عليها و لو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي

شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده ، و بعدين

الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا ، و بعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك و

بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟!!!!!! و للتوضيح

للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي

تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا

و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا ،، إنتي

للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي

أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم

ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! و بقيتي

تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا و بعدين

أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب

رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل

كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ

ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل ؟؟!!!!! أنا زعلان منك جداً يا حلا

على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات

باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك

عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير

اللهم آمين”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف على المبلغ الذي تقاضته حلا شيحة في فيلم «مش أنا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.