تراند الفن: “عاشا وماتا معًا”.. زوج يحاول إنقاذ زوجته فلقيا مصرعهما بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - لقى زوجان مصرعهما، بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تاركين ثلاثة أطفال صغار في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز أعلى المنزل، وتم إبلاغ مركز الشرطة والدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع مصطفى فرحات أنس وزوجته أسماء محمد، على إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بعد وفاة الزوجين، واشتعال النيران في منزل بالطوب اللبن أثناء قيام الزوجة بطهي الطعام حيث انفجرت الأنبوبة، وعندما حاول زوجها محاولة إنقاذها سقط جزء من المنزل عليهما وتوفيا في الحال.

وأكد سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه فور الإخطار بوجود حريق نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة علي الحريق دون أن يمتد إلي المنزل المجاور، موضحا أن الزوج حاول إنقاذ زوجته من مكان الحريق ولكنه توفى معها.

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