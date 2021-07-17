تراند الفن: إخلاء سبيل حمو بيكا بعد مشاجرة الساحل الشمالي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا على خلفية المشاجرة التي نشبت أثناء تواجده أمام بوابة رقم 5 في مارينا بالساحل الشمالي، وذلك بعد أن تصالح مع الشخص الذى صدم سيارته، وتقاضى نجم المهرجانات مبلغ 70 الف جنية مقابل الصلح.

وأثار مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مشاجرته في الساحل الشمالي مع أحد الأشخاص بسبب تصادم سيارتهما الذي حدث بينهما في أحد الدوارانات.

قصة شجار حمو بيكا في الساحل الشمالي

وبدأت القصة عندما دخل مطرب المهرجانات حمو بيكا في اشتباك بالأيدي مع شخص، عقب اصطدام سيارته بأخرى، في أثناء مرورها بأحد الدورانات أمام بوابة 5 في مارينا بالساحل الشمالي.

بعدها اعتدى “بيكا” ومعه مجموعة من الشباب نحو 4، كانوا معه في سيارته رانج روفر، بالضرب على أصحاب السيارة الأخرى، والسباب بالألفاظ البذيئة لمدة ساعة ونصف تقريبا في الشارع.

توثيق شجار حمو بيكا في الساحل الشمالي

كما وثق أحد شهود العيان الذين كانوا موجودين في مكان الحادث، مقطع فيديو للحظة الشجار، وظهر “بيكا” خلال الفيديو وهو يسب أصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين، ومحاولة البعض فض المشاجرة.

حمو بيكا يحصل على تعويض بعد مشاجرة الساحل

وعلم “القاهرة 24” أن حمو بيكا طلب مبلغ تعويض كبير عما حدث بسيارته، وفي النهاية وافق على 70 ألف جنيه فقط بعد مفاوضات بينه وبين صاحب السيارة الأخرى.

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