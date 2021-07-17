تراند الفن: خدمات تقدمها نقابة الأطباء لأعضائها عن بعد.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - هناك العديد من الخدمات التي تقدمها نقابة الأطباء، إلى أعضائها عن بعد، دون الذهاب إلى مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية.

ويكون ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للنقابة: https://new-v.ems.org.eg/ar

ويعرض “القاهرة 24” الخدمات التي يمكن لأعضاء النقابة إتمامها دون الذهاب إلى مقر النقابة..

الخدمات التي تقدم من خلال موقع النقابة هي:

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