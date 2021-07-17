نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda ضمن عروض بنده اوت لاين في موقع بندة ومجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر الهيبرات الموجودة في الوطن العربي، وسوف نحدثكم في هذه المقالة عن عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، كما يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على جميع المنتجات المعروضة لديه، ومن هذه العروض: عروض متعددة على المنتجات الغذائية، وعلى الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، وعلى غيرها من السلع، والمنتجات، وتعتبر عروض بنده الأسبوعية هي الأقوى في الأسواق مقارنةً بمنافسيه.

عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده Panda

من ضمن هذه العروض لهذا الأسبوع: عرض خاص على مسحوق الغسيل المركز من تايد السبعة كيلو Tide، وعروض مميزة على عبوات مسحوق الغسيل المركز من بونكس الخمسة كيلو، كما يقدم هايبر بنده عروض مميزة لهذا الأسبوع على مسحوق الغسيل المميز من برسيل للغسالات العدية، والغسالات الفوق أوتوماتيك بالحجم الكبير، كما يقدم الهايبر خصم مميز على مسحوق الغسيل السائل من تايد ماتك، وعلى الباور جل من أريال المركز.

عروض بنده اليوم في موقع بندة Panda

كما يتوفر لديهم الخصم الممتاز على مسحوق الغسيل من ماركة أريال المركز، وخصم على الجل المنظف من برسيل بجميع احجامه، وكذلك عروض على عبوات داوني Dawny، وعلى كلوريكس المركز العادي، والألوان، وأيضاً الخصم الممتاز على منتجات أوكسي Oxi، كما يقدم تخفيض مميز على سعر الباور جل من برسيل المركز، كما يتوفر العديد من الخصومات المميزة الأخرى على جميع أنواع المنظفات من بنده ماركت.

عروض بنده اليوم في عروض بنده الصفحة الرئيسية

يتوفر لدى هايبر بنده خصومات عديدة على المنظفات من بنده، ومنها: الخصم المتميز على سائل غسيل الصحون من فيري Fairy، وخصم خاص على قاتل العديد من الحشرات من باف بف، وعلى سائل غسيل الصحون من لوكس صن لايت Lux sunlight، وخصم متميز منه على منظف الزجاج من مستر ماسلز ويندكس، وعلى سائل منظف الصحون من بريل جولد Pril gold، كما يقدم خصم خاص على عبوات سائل غسيل الصحون من موبي، وكذلك خصم مميز منه على معطر الجو من ايرويك، وأكثر من ذلك من خلال موقع ثقفني.