تراند الفن: قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المتظاهرين بسبب شح المياه في الأحواز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 صباحاً - شهدت مدينة الأحواز الإيرانية إطلاقًا للأعيرة النارية من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين، اعتراضًا على شح المياه لليوم الثاني على التوالي.

ونشرت قناة إيران إنترناشيونال، ما أوضحت أنه مقطع فيديو يظهر قوات الأمن الإيرانية تطلق العديد من الأعيرة النارية على المتظاهرين بسبب شح المياه والأحوال المعيشية، في مدينة الأحواز والمدن المجاورة لها.

وأشارت إلى أن طهران أرسلت وفدًا حكوميًا الجمعة، إلى محافظة خوزستان لتقديم تعهدات بالمعالجة الفورية لمشكلة شح المياه.

كما أوضحت أنه تم إغلاق الطرق بمدينة معشور، من قبل المتظاهرين اعتراضًا على نقص المياه، مطالبين السلطات الإيرانية بتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه لكافة المواطنين، إلى جانب تحسين الأحوال المعيشية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تلك المدن الجنوبية في إيران.

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