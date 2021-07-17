تراند الفن: “كانت بتشتري فستان الفرح”.. مصرع فتاة وإصابة شقيقتها وخطيبها بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 صباحاً - عمت حالة من الحزن قريتي الهلباوي، وكوم بليدة التابعتين لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، عقب انتشار خبر وفاة فتاة كانت تستعد لحفل زفافها أول أيام العيد، حيث توفيت نتيجة تعرضها لحادث انقلاب سيارة” تاكسي” عقب شرائها فستان الفرح.

وأكد أحد أهالي عائلة الفتاة، أن الفتاة كانت رفقة شقيقتها وخطيبها وشقيقته، بمدينة دسوق، لشراء فستان الفرح وإنهاء بعض الترتيبات النهائية للفرح، الذي كان من المقرر أن يتم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابع، أنه عقب الإنتهاء من شراء الفستان استقلت العائلة سيارة أجرة ” تاكسي” للعودة، وفي طريق العودة اختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما نتج عنه إنحرافها وإنقلابها بترعة بالقرب من محطة قطار سنهور القديمة، لافتا إلى أن جميع المصابين خرجوا، فيما كانت العروس آخر من خرج من السيارة، وكانت في حالة غير مستقرة قبل أن تتوفى.

وأضاف، أنه علي الفور، تمكن عدد من الأهالي من إستخراجهم من السيارة والإتصال بالإسعاف، وتصادف أثناء ذلك الحادث، وجود طبيبين، وبدءا في التعامل مع العروس، وعمل الإسعافات الأولية لها بجوار الطريق وكذلك داخل سيارة الإسعاف، ولكن إرادة الله نفذت وتوفيت العروس متأثرة بإصابتها.

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