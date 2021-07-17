تراند الفن: أشرف زكي: “حلا شيحة اترجتنا علشان ترجع تمثل بتصريح ولن تكون عضوة بنقابة الممثلين”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 صباحاً - علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تصريحات الفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، وأشارت أن مهنة الفن حرامًا.

وقال “زكي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر،: “مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة.. والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها.. وهي أصلا مش موجودة في النقابة ولما كانت مختفية واترجتنا ترجع.. وكانت راجعه بتصريح.. ولن تكون عضوة بالنقابة”.

وفي سياق متصل، قالت سارة وفيق مخرجة فيلم “مش أنا”، بطولة الفنان تامر حسني، والفنانة حلا شيحة، إن والد الأخيرة تواصل مع الأول واعتذر له عن تصريحات ابنته المسيئة، والتي أساءت لأبطال العمل.

وتابعت “وفيق” خلال مداخلة هاتفية لـ “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب: “حلا عملت بلبة ملهاش أي معنى.. عايز أشكر باباها أتصل بتامر حسني اعتذرله وقاله كانت مبسوطة في كواليس الفيلم، وأنا بحبك يا تامر وأنا آسف وبعتذر”.

وتابعت: “تامر حسني رفض ياخد إجراء قانوني ضد حلا شيحة، وقال هي حرة ودي حياتها، والمشاهد كانت كوميدية ولذيذة وعندها تحفظ على مشاهد معرفش إيه هي”.

وأضافت: “تامر وقف جنبها بشكل كبير وخاصة دي كانت عودة ليها بعد غياب عن الفن.. وإحنا زعلانين منها وكنا بنحبها.. ليه معاتبتناش بينا وبينها ليه كتبت على الملأ.. إحنا حاولنا نوصل ليها كتير أووي وهي كانت بتقفل كل الطرق اللي توصلنا ليها”.

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