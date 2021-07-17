شوف عروض العثيم اليوم othaim market هلا بالعيد بخصومات عيد الاضحى في اسواق العثيم مول

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم othaim market هلا بالعيد بخصومات عيد الاضحى في اسواق العثيم و العثيم مول في السعودية، حيث يضم العثيم عروض فريدة ومميزة على مختلف المنتجات من لحوم الأضاحي، والسلع التموينية، وأيضًا الأجهزة المنزلية والجوالات والإلكترونيات الذكية، والتخفيضات هذا الأسبوع جائت تحت شعار “هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد”، فتابعوا معنا لمعرفة آخر التخفيضات المتاحة في الأسواق.

عروض العثيم اليوم othaim market هلا بالعيد بخصومات عيد الاضحى في اسواق العثيم مول

عروض العثيم الاسبوعية نقدمها لكم على الجوالات ومختلف أنواع الإلكترونيات المتاحة في العثيم ماركت بالمملكة، كما نقدم العديد من الخصومات على أجهزة المطبخ الضرورية عند كل ربة منزل وكل عروس جديدة، وهذا ممتد في الفروع حتى مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 يوليو 2021.

عروض العثيم

يقدم سوبر ماركت العثيم othaim مجموعة من الجوالات الجديدة العملية والإقتصادية في الوقت ذاته، وجاء على رأس تلك الجوالات أجهزة نوكيا الغنية عن التعريف، وأيضًا جوالات الفئة المتوسطة من فيفو وتكنو، بجانب هواتف شاومي ذات التقنيات المميزة والأسعار المنخفضة.

العثيم مول

بجانب خصومات الجوالات يقدم عبدالله العثيم تخفيضات رائعة أذهلت العملاء على الأجهزة الكهربائية المختلفة، ومنها نجد المكانس المنزلية، وأجهزة تصفيف الشعر وتجفيفه، مع عدد من أجهزة المطبخ مثل الخلاطات، ومضارب البيض، وعصارات الفاكهة.

العثيم

مع أجهزة المنزل نجد كذلك أجهزة تحضير الطعام نالت حيزًا كبيرًا من تخفيضات العثيم الاسبوعية لعيد الأضحى المبارك، كما يوجد بالفروع تشكيلة من أدوات الطبخ من القدور والأواني، مع الصواني بكل أنواعها، هذا كله بالإضافة إلى أجهزة المايكروويف والأفران، مع الترموس والغلايات الكهربائية.

قدمنا لحضراتكم اليوم في هذا المقال آخر الخصومات المقدمة من اسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية على الأجهزة المنزلية والكهربائية، وكذلك الجوالات والشاشات، مع أدوات المطبخ وكل مستلزماته، وبمتابعتكم لنا سوف تجدون كل الخصومات المتاحة في متاجر السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات والرحمة، وانتظرونا في الأيام المقبلة لعرض خصومات العثيم علة مختلف أنزاع السلع الغذائية والتموينية من لحوم الأضاحي، وكل عام وأنتم بخير.