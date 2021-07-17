نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مكتبة جرير وأقوى عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير وأقوى عروض العيد، تعمل مكتبة جرير على تقديم عروض وتخفيضات تصل إلى 40%، على أجهزة الكمبيوتر المحمول، كما تتميز جرير بأنواع الخصومات وبأسعارها الغير متوقعة والتي تقدمها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تتضمن تخفيضات شركة جرير بعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الاب توب وأجهزة التابلت، وأجهزة الايباد والكمبيوتر الوحي، وتوفر مكتبة جرير “jarir bookstore” فرص عديدة وممتازة لجميع المواطنين السعوديين وللمقيمين داخل المملكة لشراء أحدث الأجهزة وبأقل الأسعار داخل المملكة. عروض جرير على الهواتف بمناسبة عيد الأضحى: يمكنك الحصول على هاتف شاومي 9T ريدمي، يتميز الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت، يأتي الهاتف بألوان مختلفة منها، اللون الرمادي واللون الأزرق الأرجواني واللون الأخضر والبرتقالي، يدعم الهاتف الجيل الرابع 4G. عند شرائك هاتف شاومي 9T ريدمي سوف تحصل على توفير بقيمة 10٪ ما يقارب 70 ريال سعودي، سعر الهاتف داخل العرض 619 ريال سعودي، بينما سعر الهاتف خارج العرض 689 ريال سعودي، الهاتف يأتي بضمان لمدة 24 شهر من الوكيل.

احصل على توفير بقيمة 200 ريال سعودي عند شرائك هاتف فيفو X60، سعر الهاتف داخل العرض 2499 ريال سعودي، بينما سعر الهاتف خارج العرض 2699 ريال سعودي، الهاتف بسعة تخزين 256 جيجابايت، لون الهاتف أسود منتصف الليل، يتميز الهاتف بدعمه لخاصية الجيل الخامس 5G، توفر مكتبة جرير ضمان للهاتف لمدة 24 شهر من الوكيل، كما توفر أيضاً مكتبة جرير لون آخر من الهاتف وهو اللون أزرق شيمر. عروض جرير على ساعات ابل الذكية: احصل على ساعه ابل واتش الإصدار 466، مقدمة من مكتبة ضمن عروضها الضخمة على المنتجات المتنوعة داخل أسواق المكتبة بالمملكة العربية السعودية، تأتي الساعة برودوكت اللون أحمر، كما يتكون هيكل الساعة من الألومنيوم، تتميز الساعة باحتوائها على السوار الرياضي برودوكت أحمر اللون، كما تتميز بوجود خاصية GPS، كما تأتي الساعة بسعر رائع وهو 1549 ريال سعودي بعد الخصم شامل الضريبة، أما بالنسبة لسعر الجهاز قبل الخصم هو 1969 ريال سعودي، مما يجعلك توفر 420 ريال سعودي، كما تعطيك جرير إمكانية الشراء بالقسط المريح جداً.

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