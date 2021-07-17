تراند الفن: توقعات الأرصاد بشأن طقس إجازة العيد.. أمطار وسيول

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المملكة أحوال جوية غير مستقرة بداية من يوم غد السبت حتى نهاية الأسبوع.

سحب رعدية

وقال مركز الأرصاد: إن صور الأقمار الصناعية توضح تواجد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على المناطق الجنوبية (نجران، صحراء الربع الخالي، عسير، وجازان)، متوقعًا استمرار حالة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع القادم لتؤثر على مناطق (عسير، جازان، نجران) وكذلك (الرياض، الشرقية)، وتتركز غزارة الأمطار يوم غد السبت، على منطقة الرياض في السليل ووادي الدواسر، كذلك الحال على معظم القطاع الجنوبي.

جريان للسيول

وأوضح المركز أن تلك الأمطار ستكون غزيرة إلى متوسطة مع جريان السيول، مشددا على أهمية الابتعاد عن مجاري المياه والسيول، حيث تتأثر منطقتا الباحة ومكة المكرمة بسحب ركامية رعدية، وليس من المستبعد أن تتأثر أماكن المشاعر المقدسة بسحب ركامية رعدية ورياح هابطة منها، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

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