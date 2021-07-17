تراند الفن: محمد صلاح أبو جريشة يظهر في مران الإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أمس الجمعة، حضور محمد صلاح أبو جريشة نجم الدراويش في عصره الذهبي.

وأثنى نجم الإسماعيلي السابق، على أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن شكل اللاعبين تغير كثيرًا عقب تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق.

وفي نفس السياق، يواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية استعدادًا لاستئناف منافسات البطولة المحلية، والتي يستهلها الفريق بمواجهة بيراميدز 2 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واتفق الجهاز الإداري للدراويش علي تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري يوم 18 يوليو الجاري ودمياط يوم 22 من نفس الشهر، وذلك بناءً على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

فيما يتجه الفريق إلى الإسكندرية، لبدء معسكر مغلق 23 يوليو الجاري ولمدة أسبوع، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للفريق خلال فترة التوقف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.