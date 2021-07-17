تراند الفن: شوقي غريب: هدفنا الذهاب لأبعد نقطة فى الأولمبياد والمجموعة صعبة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، أن هدف الفراعنة الوصول إلي أبعد نقطة ممكنة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر انطلاق منافساتها يوم 23 يوليو.

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل في تمام التاسعة ونصف صباحًا، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 يوليو في ختام دور المجموعات.

وقال غريب في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا:” هدفنا هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في أولمبياد طوكيو، خاصة وأن أفضل نتيجة حققناها في هذه البطولة جاءت في طوكيو عام 1964، عندما احتلنا المركز الرابع”.

وأضاف:” لدينا فريق قوي، استعد جيدًا للأولمبياد ومن الصعب التنبؤ أو التوقع إلي أي دور سنصل خاصة أن المجموعة صعبة ولكن هدفنا هو الوصول إلي أبعد نقطة، ونرغب في تحقيق إنجاز كبير”.

وتابع:” المهمة صعبة في المجموعة، بسبب وجود ثلاث أبطال وهم الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وأستراليا صاحبة المركز الثالث في كأس أسيا وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن الفرق المعنية سوف تتغير كثيرًا، خاصة بعد تأجيل البطولة لمدة عام”.

وأتم:” عامل العمر سيلعب أيضًا دورًا كبيرًا، ولكن وفقًا للقوائم الحالية، ستكون المهمة صعبة بالنسبة للفرق الأربعة حيث يوجد القليل جدًا بيننا، ومن هنا تأتي صعوبة وضع أي توقعات”.

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