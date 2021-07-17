تراند الفن: اول فيديو مسرب لمشاهد كليب تامر حسنى وحلا شيحة المحذوفة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت أخبار المشاهير 62 زيارة
لا تزال تصريحات الفنانة حلا شيحة ضد الفنان تامر حسني بسبب كليب “حبيبتي” الذي ورد ضمن فيلم “مش أنا” مثار جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وشنت حلا شيحة هجوما على تامر حسني عبر حسابها على إنستجرام، وقالت إنه وعدها بحذف مشاهد الكليب، وفوجئت بعدم تنفيذ وعده، ووجهت رسائل لـ زملائها بالوسط الفني.
تصريحات حلا شيحة فتحت عليها أبواب الهجوم والانتقاد حتى اضطرت لإغلاق خاصية التعليق، فيما قابل تامر حسني الأمر بهدوء تام ورد على حلا بموضوعية شديدة.
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