تراند الفن: وزير النقل: ماضون في تدشين محور الجزائر سواء استقبل أهالي المعادي القرار بالرفض أو القبول

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة لإزالة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية/طرة، كما سيتم إنشاء أسوار حول قضبان السكة الحديدة لمنع وقوع أي حوادث أخرى.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة النقل، بيانًا توضيحيًا بخصوص ما أثير مؤخرًا في عدد من وسائل الإعلام المختلفة حول إنشاء محور الجزائر بالمعادي، وما يتعلق بإزالة مشاتل الأشجار والزهور في المنطقة.

وأوضح البيان أن محور الجزائر، تم تخطيطه لتحقيق عدد من الأهداف العامة التي تسهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية في بعض المناطق على خط السكة الحديد العباسية/طرة، كما أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان التي شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد؛ ما يمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المذاع علي قناة mbc مصر، أنه سيتم نقل المشتل بعيدا عن حرم السكة الحديد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق المجاور للسكة الحديد.

وتابع أنه سيتم إنشاء محور الجزائر سواء استقبل أهالي المعادي القرار بالرفض أو القبول، لأن المحور لا يمثل أي ضرر على المنطقة بل يساعد على تيسير الحركة المرورية.

وأشار الوزير أنه سيتم إنشاء الخط الخامس من المترو بمنطقة المعادي، وسفلتة الشوارع وتطويرها، مضيفا “نعمل على تحسين الأوضاع في الطرق وتسهيل الحركة المرورية على جميع السكان”.

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