تراند الفن: «المرور»: 5 حالات يجب على قائد المركبة السير خلالها بالجانب الأيمن من الطريق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشفت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بتويتر عن الحالات التي يجب على قائد السيارة الالتزام خلالها بالقيادة في الجانب الأيمن من الطريق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يوجد 5 حالات يجب على قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق كالتالي:

1 – إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه.

2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

3 – إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

4 – عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

5 – إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.