تراند الفن: مفيد عاشور: “محمود ياسين كان بيدعي اللهم إني أعوذ بك من النجومية”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:12 مساءً - قال الفنان مفيد عاشور، إن الجميع يبحث عن الإنسان الكامل، وذلك لم يحدث على الإطلاق، وإذا قرأ الإنسان كثيرًا سيشعر بأنه لا يعرف شيئًا، والمبدع إذا تصور أنه إذا وصل لمرحلة الكامل فسيكون شيئًا صعبًا له في مشوار حياته.

وأضاف عاشور، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية “TEN”، أنه يذكر مقولة رائعة للفنان الكبير محمود ياسين، والذى كان يقول “اللهم إني أعوذ بك من النجمومية”، أي الغرور في النجومية ولذلك كان فنانًا رائعًا.

وأشار مفيد عاشور إلى أنه وبالتزامن مع عرض المسلسل وظهوره كان هناك أحداث شغب الأمن المركزي، وصدر قرار بحظر التجول مما اضطر المواطنون للمكوث في المنازل مما جعلهم يشاهدون مسلسل أبو العلا البشري.

واستطرد في حديثه، أن أفضل شخصية قدمها خلال مشواره الفني كانت عن الأديب الراحل طه حسين، وكان ذلك في بداية تخرجه من المعهد العالي، قائلا: “عمري ما رضيت عن عمل شاركت فيه، وفي كل مرة أقول عندي الأحسن”.

وتابع مفيد عاشور، أنه حينما طلب منه أن يجسد الشخصية أقلقه البعض منها، لأن هناك شخصيات كبيرة جسدت ذلك الدور منهم أحمد زكي، والفنان محمود ياسين، مشيرًا إلى أنه كان يحب الأديب طه حسين، وتربطه به علاقة وجدانية لأنه كان قارئًا لكتبه.

وأردف مفيد عاشور، أن النقاد أشادوا بدوره في تجسيد شخصية طه حسين، قائلا: “كنت بعمل بطولة في المسرح القومي بشخصية طه حسين والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ جه اتفرج على المسرحية وطلب مني أعمل مشهد طه حسين في أحد المسلسلات”.

“المساء مع قصواء”، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتي الساعة الـ11 مساءً.

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