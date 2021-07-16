شوف عروض بنده على منتجات العناية بالبشرة والشعر في تخفيضات عيد الأضحى hyper panda

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عمر شويل - جدة بادروا بشراء منتجات العناية بالشعر والبشرة في تخفيضات عيد الأضحى بأقوى الخصومات في عروض بنده الأسبوعية، فيُمكنكم الحصول على منتجات العناية بالشعر التي تجعله صحي ولامع من شامبو، بلسم، زيوت للشعر، كريمات مغذية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منتجات العناية بالبشرة من ماسكات تمنحك نتائج مبهرة، وكريمات للعناية بالبشرة وترطيبها والحفاظ عليها ناعمة، والمزيد من منتجات الصحة والجمال المتنوعة لتلائم كافة أنواع البشرة والشعر بأسعار لا مثيل لها في هايبر بنده hyper panda.

عروض بنده

منتجات العناية بالشعر في عروض بنده بأرخص الأسعار، وإليكم أقوى عروض عيد الأضحى على أحد أهم منتجات العناية بالشعر وهو الشامبو، حيث يعمل الشامبو على تنظيف الشعر بكفاءة، كما يزيل الدهون المتراكمة من الشعر، مما يُساعد الشعر في استعادة مظهره الصحي، هذا إلى جانب الوظائف الأخرى التي يقوم بها الشامبو للشعر، فهناك أنواع منه تُعالج تساقط الشعر، قشرة الشعر.

2 عبوة شامبو أو بلسم head & shoulders بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 49.90 ريال سعودي.

عبوة شامبو أو بلسم أو بديل الزيت من بانتين بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

عروض عيد الأضحى في بنده

استعدوا لاستقبال عيد الأضحى بإطلالة شعر مختلفة، فيُمكنكم صبغ الشعر بألوان جديدة باستخدام صبغات الشعر الموجودة في عروض العيد في هايبر بنده، من مختلف الماركات، وننتقل إلى منتجات العناية بالشعر الأخرى من زيوت للشعر، كريمات تصفيف للشعر، والتي تعمل على تنعيم الشعر ومنحه نسبة كافية من الترطيب تجنبًا لجفاف الشعر.

صبغة للشعر من باليت بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال سعودي.

عرض 1+1 زيت دابر املا للشعر بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 45.90 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده على منتجات العناية بالبشرة

تطبيق الماسكات على البشرة من أكثر الحلول السريعة لعلاج مشكلات البشرة، فهناك ماسكات ترطب البشرة وتجعلها ناعمة للغاية، مما يجعل مظهر البشرة أكثر حيوية، وماسكات أخرى تُساعد في تفتيح البشرة، وفي بنده يُمكنكم إيجاد تشكيلة متنوعة من ماسكات البشرة بأسعار رائعة، لاختيار ما يتناسب مع البشرة، وأيضًا يُمكنكم الحصول على كريم الليل الذي يوضع على البشرة طوال فترة الليل، مما يجعل البشرة مشرقة وأكثر نضارة.