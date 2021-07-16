نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده السعودية بمناسبة عيد الأضحى وتخفيضات تصل لـ 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هذه الأيام من أهم العروض التي تقدمها بنده، وذلك بسبب قرب عيد الأضحى المبارك، كما تشمل هذه التخفيضات جميع أنواع المواد الغذائية من لحوم واجبان، وتشمل أيضاً جميع أنواع حفاضات الأطفال، وهناك منتجات يصل فيها التخفيض أكثر من 60%، وينتهز المواطنين السعوديين الأعياد والمناسبات التي تكون نسبة التخفيض فيها على المنتجات كبيرة، لكي يقوموا بشراء مستلزماتهم الضرورية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية، بالإضافة إلى ذلك سوف نتعرف على المنتجات التي تكون فيها نسبة التخفيض عالية. عروض بنده على حفاضات الأطفال تقدم بنده تخفيضات كبيرة على أسعار الحفاضات وهى كما يأتي:- حفاضات بامبرز العبوة الجامبو 1+1 السعر ١٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٠٩.٩٠ ريال سعودي. كلوت بامبرز الصندوق الجامبو 1+1 السعر ١١٩.٩٥ ريال سعودي أما السعر قبل التخفيض٢٠٩.٩٠ ريال سعودي. حفاضات أطفال ليلية 1+1 السعر ٩٠.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٨١.٩٠ ريال. كلوت بامبرز 1+1 السعر ١٠٣.٩٥ ريال أما السعر قبل التخفيض ٢٠٧.٩٠ ريال سعودي. حفاضات بيبي جوي صندوق جامبو ٢ حبه ١٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢١٩.٩٠ ريال، كما أن سعر الحبة الواحدة ٦٩.٩٥ ريال بدلاً من ١٠٩.٩٥ ريال. تخفيضات بنده على المأكولات تقدم بنده تخفيضات هائلة على المنتجات الخاصة بالأطعمة والحلويات وهى كما يلي:- فول مدمس بالخلطة حدائق كاليفورنيا ٤٥٠ جرام ٩.٩٥ ريال أما السعر قبل التخفيضات ١٧.٨٥ ريال.

صلصة طماطم السعودية ١٣٥ جرام ٢ حبة السعر ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٥ ريال.

كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا ١ كيلو السعر ٢٩.٩٥ ريال أما السعر قبل التخفيض من ٤١.٩٥ ريال.

شوكولاتة مشكلة نصف كيلو 1+1 السعر ٣٨.٩٥ ريال بدلاً من ٧٩.٩٠ ريال.

شوكولاتة كواليتي ستريت ٨٥٠ جرام سعر الحبة ٣٩.٩٥ ريال أما السعر قبل تخفيض بنده من ٨٧.٥٠ ريال.

صدور دجاج طرية ساديا ٢ كيلو السعر ٤٣.٩٥ ريال، أما السعر قبل تخفيض بنده من ٥١.٩٥ ريال.

دجاج فاخر طازج اليوم ١ كيلو السعر ١٤.٩٥ ريال، والسعر قبل التخفيض ١٩.٩٥ ريال.

شرائح أو مكعبات صدور دجاج اليوم 400 جرام السعر ١٦.٩٥ ريال، أما السعر قبل التخفيضات من ١٩.٧٥ ريال.

دجاجة متبلة حراق/ أو تندوري التنمية ٦٠٠ جرام السعر ٩.٩٥ ريال. عروض بنده على الأجبان تخفيضات كبيرة يقدمها هايبر بنده على الأجبان وهى كما يأتي:- جبنه رومي هيلثي فود ٣٢.٩٥ ريال، أما السعر قبل التخفيض ٤٩.٢٥ ريال سعودي. خليط جبنه غير مملحة إماراتي سعر الكيلو ٧.٩٥ ريال بدلاً من ١٦.٩٥ ريال. جبنه قشقوان سولي سعر الكيلو ٣٩.٩٥ ريال أما السعر قبل التخفيض ٤٩.٩٥ ريال. شيدر أحمر/ أو بيضاء إيرلندي سعر الكيلو ٤٤.٩٥ ريال بدلاً من ٦٣.٢٥ ريال. جبن دوبل كريم/ أو فيتا/ أو براميلي/ أو إسطنبولي ماك سعر الكيلو ١٤.٩٥ ريال والسعر قبل التخفيضات ١٩.٩٥ ريال. جبنه فيتا غنم فالبريسو ٤٦.٩٥ ريال بدلاً من ٦٢.٢٥ ريال سعودي. مرتديلا الدجاج سادة/ أو بالزيتون أمريكانا سعر الكيلو ٣٢.٩٥ ريال أما السعر قبل التخفيضات ٤١.٥٠ ريال. جبنه موزاريلا البقرات الثلاث سعر الكيلو ٢٤.٩٥ ريال بدلاً من ٤٣.٧٥ ريال. لبنة تركية داري سعر الكيلو ١٦.٩٥ ريال، والسعر قبل التخفيض من ٢٥.٩٥ ريال. جبن هايلاند دوبل كريم سعر الكيلو ١١.٩٥ ريال أما السعر قبل تخفيض بنده ١٨.٩٥ ريال.

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