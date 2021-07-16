تراند الفن: “لم يراعو حرمة الميت”.. رامي صبري يناشد السيسي بوضع قوانين خاصة بالتغطية الإعلامية لحياة الفنانين الشخصية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 مساءً - ناشد الفنان رامي صبري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام والنواب، بوضع قوانين للتجاوزات في كتابة الأخبار الخاصة بحرمة الميت وخصوصيات العائلات، وذلك بعد وفاة شقيقه الفنان الشاب كريم صبري يوم الاثنين الماضي.

وأصدر “صبري” بيانًا على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “أولًا شكر الله سعيكم جميعًا كتر ألف خيركم على المواساه ووقفكم جنبنا في الوجع اللي شُفناه وفقدان أخويا الغالي.. كريم صبري”.

وتابع: “أنا بناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسم الإنسانية وبصفته أب لكل شاب مصري وبناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة.. اللي بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا”.

واستطرد قائلًا: “من كل من إستباح الخوض في حياتنا الشخصية ووضع قوانين أو تفعيلها إن كان هُناك قوانين أجهل بها وتوقيع عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل فى أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كّمواطنين مصريين مثل أي أسرة مصرية لها الحق فى الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المُسىء المُتدنى والتشهير الغير قانونى الذى تعاملت بيه”.

وأضاف: “بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية فى وفاة أخي كريم صبري لم يرعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخى كريم وبالتابعية سمعة أسرتى الكريمة فى عز أوجاعنا ومصيبتنا”.

وقال: “بدل مُن الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم إستغلالنا بشكل غير ادامى لا دين ولا إنسانية تقبل ب اللى إحنا شُفناه.. سوف يتم مُقاطعة ومُحاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطِل دون وجه حق بالتشهير والخوض في أعراض وإتهامات غير لائقة واثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري

واختتم: “اتقوا الله في مهنتكم وفي أقوالكم وأفعالكم الترند مش هينفكم يوم ما نختصمكم أمام الله في اللي قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله.. وإذكروا محاسِن موتاكم يامؤمنين.. رامي صبري”

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.