تراند الفن: سيراميكا كليوباترا يهزم أسوان بثنائية وديًا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 مساءً - فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء اليوم. قدم الفريقان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

اقتسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول من المباراة، وسنحت فرصًا عدة أمام نجوم الفريقين.

ومع بدء الشوط الثاني، أجرى الكابتن ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عددًا من التغييرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين، وعدد من الناشئين.

وحققت التغييرات أهدافها، ونجح رجب عمران، لاعب خط الوسط، في إحراز الهدف الأول، لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد مرور ١٠ دقائق من بدء الشوط الثاني.

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا الضغط على فريق أسوان، وتمكن كوامي بونسو، لاعب خط الوسط، من إحراز الهدف الثاني للفريق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

وحاول فريق أسوان العودة للمباراة بعدما سيطر لبعض الوقت على منطقة منتصف الملعب واستطاع لاعبو أسوان أن يحصلوا على العديد من الكرات الثابتة لاستغلال مهارة عمرو الحلواني الذي سدد ضربة حرة ولكن القائم حرمه من إحراز الهدف.

وقبل نهاية المباراة حصل أسوان على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عمرو الحلواني، محرزًا هدف أسوان الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين يوم ٥ أغسطس المقبل.

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