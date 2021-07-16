فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 مساءً - أثارت

الناشطة السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون الجدل مجدداً، بنشرها عبر خاصيّة

“الستوريز” في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً لآخر قرار

إتخذته.

وفي

منشورها كتبت رهف: “أربعة أشياء عليك التوقف عن فعلها:

– محاولة

إرضاء الجميع

– الخوف

من التغيير

– العيش

في الماضي

– الإهتمام

الزائد.

هذا

المنشور أثار تساؤلات المتابعين حول السبب وراء هذه القرارات، وإذا كانت رهف توجه رسالة

لأحد الأشخاص.

وكانت

نشرت رهف مؤخراً صوراً لها على صفحتها الخاصة، مرتدية تنورة مكشوفة عند منطقة المؤخرة،

وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة.

وتم

إغلاق خاصيّة التعليقات على المنشور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي،

إلا أن ذلك لم يمنع تداول الصورة بشكل كبير، ضمن هجوم كبير عليها.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد الصورة الخادشة.. رهف القنون تثير الجدل مجددًا وتغلق التعليقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.