تراند الفن: “الري السودانية”: عدم تبادل المعلومات في سد النهضة يسبب مشاكل في تشغيل سدودنا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 مساءً - قالت وزارة الري السودانية، إن الملء الأول سد النهضة الإثيوبي، تسبب في تعطيل جميع محطات مياه الشرب في ولاية الخرطوم.

وأضافت الري السودانية، أن عدم تبادل المعلومات بين إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة في تشغيل خزانات السدود في السودان، وفقًا لوسائل إعلامية سودانية.

وكشفت مصادر مطلعة تطورات بناء سد النهضة الإثيوبي، وما وصل إليه الملء الثاني لخزان السد الذي تم البدء فيه قبل أيام.

وقالت المصادر، لـ“القاهرة 24”، إن عملية الملء الثاني بسد النهضة لا زالت مُستمرة، بالتوازي أيضًا مع استمرار أعمال تعلية الممر الأوسط لسد النهضة.

وذكرت المصادر أن منسوب بحيرة سد النهضة فعليا الآن وصل إلى 572 ويقترب من 573 متر فوق سطح البحر، مؤكدا أن منسوب التعلية فعليا تجاوز رقم 573 متر فوق مستوى سطح البحر من الجهة الجنوبية للممر الأوسط.

ولفتت إلى أن هذا المنسوب يعني أن سعة البحيرة خلف سد النهضة الآن تقترب من 6.5 مليار متر مكعب.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ جولة مفاوضات كينشايا برعاية الاتحاد الإفريقي في إبريل الماضي، ما دفع السودان ومصر للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوضع منهجية جديدة للتفاوض.

وبدأت إثيوبيا مع بداية الشهر الجاري في الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما أعلنت مصر والسودان رفضه باعتباره إجراءً أحاديًا يُقوض المُفاوضات التي تسعى الأطراف لاستئنافها.

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