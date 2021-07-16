تراند الفن: هروب متهم من داخل قاعة محكمة في أسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - تمكن متهم، مساء أمس الخميس، من الهروب من داخل قاعة محكمة البداري بأسيوط، ولم تتمكن قوات الأمن من العثور عليه حتى الآن.

وحسب مصدر لـ”القاهرة 24″، يعمل المتهم محاميًا بالنقض بمحكمة البداري بأسيوط ويدعى “خلف. أ”.

وأول أمس الخميس، وخلال نظر جنحة بناء دون ترخيص على أراضٍ تابعة للري وأراضٍ زراعية تخص “المتهم “، هو وشريك له ويدعى ” عابد.ع” في برج في مدخل قرية الشيخ علي التابعة للوحدة المحلية بالعقال البحري وفي جلسة المعارض الاستئنافية، وبعد تأييد الحكم على “المحامي” بالحبس ستة أشهر والغرامة وهو حكم نهائي، هرب المحامي من الحرس في المحكمة وما زال هاربًا، وتوجد ثلاث جنح أخرى عليه.

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