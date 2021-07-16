تراند الفن: نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في زيارة ترويجية إلى العاصمة الأوكرانية كييف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - توجهت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة

إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة ترويجية عقدت خلالها عدد من اللقاءات المهنية

والإعلامية بحضور السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا، لبحث

سبل تعزيز مزيد من التعاون السياحي بين الجانبين وتسليط الضوء على التنوع والجديد في

المنتج السياحي المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل

المستمر مع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة

منها، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون” نسخة منه.

وقد استهلت نائب الوزير الزيارة بلقاء السيد تاراس كاشكا

نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والممثل التجاري لأوكرانيا، حيث أشارت إلى أن

السائحين الأوكران من أوائل السائحين الذين توافدوا لزيارة مصر عقب استئناف حركة السياحة

الوافدة في يوليو 2020.

وقد تطرق اللقاء غالى إمكانية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم

في مجال السياحة بين البلدين لتحقيق مزيد من التعاون السياحي، كما تم استعراض الجهود

التي تبذلها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك الضوابط والإجراءات الاحترازية

والوقائية التي يتم تطبيقها في كافة المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية والمتاحف

والمواقع الأثرية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للعاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

كما أشارت نائبة الوزير إلى القرارات الأخيرة بالسماح بالدخول

للأراضي المصرية لحاملي شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق إصدار جديد

لمنظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني visa2egypt.gov.eg حيث أصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول

على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

ومن جانبه، أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني

عن تقديره العميق لمصر، مؤكدا على أن هناك رغبة حقيقة في تحقيق مزيد من التعاون بين

البلدين في الكثير من المجالات وأهمها السياحة، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد أبرز المقاصد

السياحية المفضلة للمواطنين الأوكران.

والتقت الأستاذة غادة شلبي أيضا بالسيدة ماريانا اولسكيفا

رئيس هيئة تنشيط السياحة الأوكرانية، حيث تناولت خلال اللقاء سبل تبادل الخبرات بين

البلدين في مجال السياحة، حيث أوضحت اولسكيفا أن الهيئة تعد حديثة النشأة ومعنية بإصدار

التراخيص والقواعد ذات الصلة بمتابعة المنشآت السياحية.

وأكدت نائب الوزير على أن مصر تمتلك خبرات كثيرة في هذا المجال

تجعلها من الدول التي يمكن الاستناد الى خبراتها والاستفادة منها من حيث التطبيقات

والتشريعات، فضلا عن قيام الوزارة بتطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق HC والذي يهدف إلى الوصول بالفنادق المصرية إلى المواصفات

العالمية، معربة عن استعداد الوزارة لمساعدة الجانب الأوكراني في هذا المجال.

كما التقت نائب الوزير بالسيد جنيدى تشيزكوف رئيس غرفة التجارة

والصناعة الأوكرانية، حيث استعرضت ما تملكه مصر من إمكانيات متنوعة تتضمن السياحة الشاطئية

والترفيهية والعلاجية وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تجذب مختلف السائحين من كافة

الأعمار، كما تم مناقشة إمكانية تنظيم أنشطة للترويج للسياحة الريفية وكذا دعم الأنشطة

الخاصة بالشباب في إطار رحلات الكشافة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الغرفة أنهم على استعداد لتقديم الدعم

لمصر فيما يتعلق بالترويج للوجهات السياحية المختلفة لمصر على مدار العام.

كما التقت نائب الوزير بعدد من الإعلاميين والمؤثرين على

مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانيين ممن قاموا بزيارة مصر الشهر الماضي في إطار الزيارة

التعريفية التي نظمتها الوزارة لهم، حيث أجابت على كافة الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات

التي تتخذها مصر لمكافحة فيروس كورونا في المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات، مشيرة

إلى جهود مصر في تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا

حيث تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما ألقت

الضوء على المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي تمتلكها مصر، منوهة عن افتتاح

متحفي الغردقة وشرم الشيخ وهو ما يمنح السائح الأوكراني الفرصة للاستمتاع بالتنوع في

المزارات والأنماط السياحية أثناء زيارته للمقصد المصري.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في زيارة ترويجية إلى العاصمة الأوكرانية كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.