تراند الفن: “القاهرة 24” يكشف مصير البطاقة الدولية لفرجاني ساسي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - علم “القاهرة 24”، موقف الزمالك واتحاد الكرة من مصير إرسال البطاقة الدولية للاعب فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة، في حالة طلبها اللاعب أو النادي الذي تعاقد معه، والذي من المفترض الإعلان عنه في الساعات القادمة.

وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة لن يرسل البطاقة الدولية للتونسي فرجاني ساسي، في حالة قيام إدارة النادي المتعاقد معه بطلبها خلال الفترة المقبلة.

يأتي رفض اتحاد الكرة إرسال البطاقة الدولية لأن الفترة الحالية لم فتح فيها باب القيد، وبالتالي فلا يوجد مجال لإرسال البطاقة الدولية، كما أن هناك شكوي ضد اللاعب وبالتالي فاتحاد الكرة سيدعم موقف الزمالك.

وواصل المصدر، أن اللاعب سيلجأ بطبيعة الحال لاستخراج بطاقة دولية مؤقتة لكي يتمكن من المشاركة في المباريات مع فريقه الجديد، خاصة أن الاتحاد الدولي يضع مشاركة اللاعبين كأول الاهتمامات تحت أي ظروف.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أصدرت بيانا اليوم أكدت خلاله أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا، للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.

واستندت اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي، الذي يؤكد أن الموسم الحالي سينتهي في 26 أغسطس 2021، وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة حسب لائحة النادي.

وأخطرت اللجنة، اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد، وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبة له في 30 مايو 2021 بالمخالفة لنصوص التعاقد.

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