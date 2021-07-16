تراند الفن: “أنهينا الجامعة بفعل الخير”.. طلاب ألسن عين شمس يتبرعون بإنشاء بئر في قرية بالصعيد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - فرحة وسعادة غامرة على وجوه الأطفال، بعد تشغيل بئر بقرية الشيخ مسعود، إحدى قرى محافظة المنيا، التي تعاني من عدم وجود المياه، حيث تبرع طلاب الفرقة الرابعة بكلية ألسن، جامعة عين شمس، قسم اللغة الروسية، ببناء بئر ماء بقرية العدوة بالمنيا، مع المساهمة بتوزيع مبالغ مالية على عمال النظافة بالمدينة الجامعة، بالإضافة إلى المشاركة في إجراء عملية لطفلة مريضة، في لفتة إنسانية قبل تخرجهم.

اتفق الطلاب على إنهاء مسيرتهم التعليمية بالجامعة من خلال فعل الخير، فبعد 4 سنوات قضوها مع بعضهم البعض، قرروا التخرج بعد فعل الخير ونشر السعادة على وجوه الناس، مؤكدين استمرارهم في فعل الخير، حتى بعد التخرج.

تقول إسراء إبراهيم، صاحبة الفكرة: “بعد وفاة جدتي ووالدي، أحببت فعل الخير، فجربت المساهمة في إنشاء بئر، وبعد الانتهاء منها، عرضت الفكرة على دفعتي، التي نالت إعجابا كبيرًا منهم”.

وأضافت خلال حديثها لـ “القاهرة 24″، “نفسي الكل يعمل الفكرة قبل التخرج، ولما نزلت بوست على الفيسبوك، كان كتير من عدة جامعات كلموني وسألوني إزاي نظمتي الموضوع، وفي ردود فعل كتير جاتلي أنهم عايزين يكرروا الفكرة في الأعوام التالية”، قائلة “أنهينا فترة الدراسة بالجامعة بفعل الخير”.

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