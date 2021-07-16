نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع على الشاشات والأغذية ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنده ماركت من أكبر الماركتات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وخارجها من فروعه المنتشرة في الوطن العربي أجمع، وخاصة دول الخليج العربي، وقد انتشرت فروعه في وقت قصير جداً، وهذا يرجع إلى النجاحات الكثيرة التي قدمها، مما يجعل التهافت اليومي عليه قوي جداً، وهذا بسبب العروض المميزة، والأسعار الرائعة التي يقدمها على منتجاته، فتعد عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل في مجلة بنده، وبنده اون لاين هي الأقوى لعيد الأضحى المبارك، فتابعونا لمعرفة تفاصيل العروض.

عروض بنده اليوم في هايبر بنده Panda

يقدم هايبر بنده Hyper Panda العديد من التنزيلات على جميع منتجاته في مدن السعودية، وفي جميع مدن بلاد الوطن العربي، ومن ضمن هذه العروض: خصم مميز على سعر السماعات من أمبكس، وعلى جوجل كروم كاست مع جوجل Google chromecast، وكذلك العرض المميز منه على تليفزيون أي تي سي ITC بحجم الـ 55 بوصة، كما يتوفر لديهم العرض المميز على نفس الشاشات بحجم 65 بوصة.

عروض بنده بصفحة واحدة

نستكمل مع حضراتكم أقوى العروض من هايبر بنده على الشاشات، ومنها: الخصم المميز على تابلت لينوفو إم tablet Lenovo M7، وكذلك خصم مميز على تابلت أسوس أي Tablet Asus i3، وكذلك عرض مميز منه على الاب توب من أسوس سيليرون، كما يقدم خصم خاص طابعة الكل في واحد من اتش بي HP، كما يوجد خصم خاص على سعر الكابل لشاحن الأيفون.

عروض بنده على المنتجات الغذائية

يقدم هايبر بنده ماركت العديد من الخصومات على المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر منعم الأقمشة من كمفرت المركز Comfort، ويقدم أيضاً خصم مميز على مناديل الوجه من جولدن، وعلى شامبو بانتين، والبلسم، والماسك من Pantene، وعلى عجينة البيتزا من ماركة السنبلة، وكذلك على المشروبات الصيفية بالحجم العائلي، مثل: الكوكاكولا Coca COLA، وفانتا Fanta، وعلى مشروب الطاقة من ماونتن ديو Mountain dew، وعلى مشروب سبريت Sprit، وسفن أب 7UP، كما يقدم خصومات على سعر شوكو ساندويتش من ماركة أولكر مميزة المذاق.