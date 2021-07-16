نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده في العيد على الأجهزة الإلكترونية وجميع الاحتياجات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأجهزة المنزلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم شركة بنده وهايبر بنده السعودية إلى جميع الأسر السعودية وكل عملاء بنده من خارج المملكة العربية السعودية أقوى العروض والخصومات على جميع الأجهزة الإلكترونية التابعة لأشهر الشركات العالمية وجميع الاحتياجات المنزلية المختلفة عالية الجودة، يمكنكم زيارة أسواق بنده المحلية والأسواق الإلكترونية الخاصة بشركة بنده للاستفادة من العروض المقدمة في الفترة الممتدة من الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 إلى الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

عروض بنده

تخفيضات بنده الأجهزة الإلكترونية، يقدم هايبر بنده إلى المقيمين بدرجة نقاء صورة الشاشة لمتابعة أقوى البطولات المختلفة أحدث الشاشات الإلكترونية الذكية المدعمة بأحدث التقنيات الإلكترونية من الاتصال الذكي بالإنترنت، واي فاي والرسيفر الداخلي الخاص بالشاشة والمدعم بعدد كبير من القنوات المختلفة، كما يتوفر في بنده جميع أحجام الشاشات وبأعلى جودة ممكنة للصورة، كما تتضمن العروض كل متعلقات الجوال من سماعات لاسلكية ومختلف الوصلات.

تلفزيون تي سي إل أندرويد، 55 بوصة + ريسيفر ميني هيوماكس فقط بسعر 1849ريال بدلًا من 2343ريال.

•سماعات أبل اير بودس برو متوفرة بسعر 875ريال بدلًا من 999ريال.

هايبر بنده

عروض بندة السعودية على كافة احتياجات المنزل، تقدم شركة بندة السعودية جميع احتياجات المنزل بمختلف أنواعها وبأقوى الخصومات بمناسبة العيد، تتضمن التخفيضات أجهزة المطبخ المختلفة من غلايات وقلايات وغيرها من احتياجات المطبخ، كما تشمل العروض على جميع أنواع الكراسي المنزلية من كراسي الشاطئ حتى كراسي الرحالات، والأجهزة الإلكترونية عالية الجودة أمثلة الشاحن المتنقل اليدوي ببطارية تدوم طوال اليوم والمفيد جدًا في السفر والرحالات خارج المنزل.

قلاية بدون زيت فيليبس فقط بسعر 259ريال عوضًا عن 599ريال.

شاحن متنقل أووي (16.800 أمبير) متوفر بسعر 82.50ريال بدلًا من 165ريال.

كرسي شاطئ فقط بسعر 39.95ريال عوضًا عن 67.95ريال.

كل ما يحتاجه المنزل من متطلبات سواء كانت أجهزة إلكترونية أو أجهزة خاصة بالمطبخ ومختلف مستلزمات المنزل متوفرة فقط وحصريا بأسواق بنده، حيث تقدم مجموعة من الخصومات على أسعار جميع المنتجات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، ونتابع معكم أجدد عروض السعودية اليوم والعروض الأسبوعية بمختلف المتاجر والأسواق السعودية، فتابعونا لمعرفة المزيد.