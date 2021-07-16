شوف عروض بنده للجوالات مع خصومات حصرية في شهر يوليو 2021

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عمر شويل - جدة عروض بنده الجوالات، يقدم هايبر بنده السعودية hyper panda إلى كل عشاق التكنولوجيا الرقمية والهواتف الذكية عالية الجودة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقوى العروض على جوالات بنده الجديدة، في الفترة الممتدة بين الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 إلى الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، أو حتى نفاذ الكمية الموجودة في العرض، وتوفر شركة بنده أحدث الهواتف والجوالات الذكية بأعلى الإمكانيات، وأفضل شهادات الضمان وبأسعار مناسبة جدًا لجميع الفئات الاقتصادية المختلفة.

عروض بنده الجوالات

عروض بنده الجولات، تتضمن أخر إصدارات الهواتف الذكية ذو الإمكانيات الجبارة والقادرة على تشغيل أعلى الألعاب الإليكترونية الخاصة بالجولات بجودة عالية وسرعة خيالية في الأداء مثل ببجي موبيل، وتشغيل جميع البرامج المتوفرة في المتجر والخاصة بالهواتف الذكية دون أعطال مثل برامج الأوفيس، ومساعدة الأشخاص أصحاب الهواتف الذكية على التواصل مع كل أفراد العالم وفي أي منطقة في العالم وفي أي وقت.

• أبل أيفون 12 برو، 128 جيجا، 6 جيجا رام، 6.1 بوصة فقط بسعر 4099 ريال بدلًا من 4699 ريال.

• فيفو في 20 اس اي، 128 جيجا، 8 جيجا رام، 6.4 بوصة متوفر بسعر 999 ريال بدلُا من 1099 ريال.

• شياومي ريدمي نوت 10 اس، 128 جيجا، 6 جيجا رام، 6.43 بوصة فقط بسعر 839 ريال بدلًا من 899 ريال.

تخفيضات بنده السعودية

عروض بنده الجوالات، تتمتع بدقة عالية في الصناعة والجودة كما هو المعروف والمعهود من شركة بنده منذ نشأتها عام 1978 وإلى يومًا الحالي والتي تتدير أكثر من 400 سوبر ماركت وهايبر ماركت وأسواق بندتي داخل المملكة العربية السعودية وحتى في الأسواق خارج حدود المملكة السعودية التابعة لشركة بنده وهايبر بنده، حيث أن الجوالات تتميز بالأداء السريع جدًا الخالي من أي أعطال قد تصيب الأداء اثنا الإستخدام، كما أن الأجهزة تتمتع بفترة ضمان مناسبة في حالة وقوع أي أعطال بالهاتف يمكن للمستخدم استبدال الهاتف أو الحصول على قطع غيار الهاتف بأسعار رمزية.

لضمان راحة المستهلك وسلامة في ظل الظروف الصحية العالمية الموجودة حاليًا توفر شركة بنده وهايبر بنده في السعودية خدمة التسوق والشراء أون لاين وبنفس الجودة، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض الحصرية.