شوف عروض بنده السعودية عيد الأضحى ارخص عروض هايبر بنده اليوم

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية ارخص وافضل عروض العيد الاضحى في السعودية، يقدم أكبر متاجر السعودية هايبر بنده hyper panda أقوى عروض وتخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية الأكثر طلباً في المملكة السعودية، والتي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لحياة أفضل، وتشمل العروض منتجات الالبان، المخبوزات الطازجة، ومنتجات التنظيف والتعقيم والتطهير، العروض سارية لمدة 4 ايام أخرى، وفيما يلي ارخص عروض العيد في السعودية.

عروض بنده السعودية عروض العيد أوفر

تتضمن عروض بنده السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل أنواع منتجات الألبان التي تساعد في دعم وتقوية عضلات الجسم وخاصةً عضلات جسم الأطفال تدعمها بالكالسيوم الذي يساهم أيضاً في تقوية الأسنان كما تساهم في تنشيط عقل الأنسان وتقليل التعب الجسدي للفرد وتوفير البروتين الكافي لجسم الأنسان.

• حليب مجفف كامل الدسم أنكرو 2.5 كيلو بسعر خاص جدًا 54.95ريال بدلًا من 8895ريال.

• زبادي ندي طازج كامل الدسم 2 كيلو فقط بسعر 9.50ريال عوضًا عن 14.50ريال.

• جبن هايلاند دوبل كريم متوفرة بسعر 11.95ريال للكيلو بدلًا من 18.95ريال.

هايبر بنده اليوم

عروض بنده اليوم أوفر، تحتوي العروض على جميع المخبوزات الطازجة التي تساعد على التخلص من الاضطرابات المعوية نظرًا لدور الخميرة في معالجة الالتهابات المعوية، وتمثل أيضاً وجبة غذائية كاملة وخفيفة تساعد على المحافظة على الوزن المناسب وتجنب السمنة ويمكن استخدامها في الفطار وجميع أوقات اليوم المختلفة.

• لفائف خبز بوزن 33 جرام متوفرة بسعر 2.95ريال لعدد 6 حبات بديلًا عن 4.50.

• كرواسون فرنسي طازج بالجبنة فقط بسعر 15.95ريال للعلبة عوضًا عن 19.95ريال.

عروض بنده الحصرية

عروض بنده على كل ما هو لذيذ وشهي، تحت مسمى عروض الكبار والصغار معًا عروض الآيس كريم والشوكولاتة الذي يعتبران مصدراً للسعادة والبهجة للصغار والكبار وجميع الأعمار وخصوصاً في هذه الأجواء الحارة، كما انهما يمدوا الجسم بالطاقة الكافية وإعادة تنشيط الدورة الدموية للجسم.

• أيس كريم السعودية 2 لتر متوفر بسعر خاص جدًا 16.95ريال للحبة الواحدة عوضًا عن 29.95ريال.

• شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش وزن 850 جرام متوفرة بسعر 39.95ريال للعلبة الواحدة بدلًا من 87.50ريال.

خصومات بنده الحصرية

خصومات بنده تصل إلى نصف السعر، على منتجات المنظفات المختلفة التي تزيل جميع البقع المتسخة والجراثيم المنتشرة في الملابس والأرضيات الآمنة على جميع الأسر السعودية.

• مسحوق غسيل اريال مركز 2.5 كيلو فقط بسعر 22.95ريال بدلًا من 53.95ريال.

• مناديل للوجه بنده عبوة إعادة تعبئة (200 منديل× 10 علب) متوفرة بسعر 18.50ريال للحبة بدلًا من 32.95ريال.