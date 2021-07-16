نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الدانوب عيد الأضحى 2021 من 14 يوليو وحتى 27 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب عيد الأضحى ، أقوى خصومات العيد 2021 مقدمة الآن من الدانوب، ومع التنافس الشديد بين الكثير من المتاجر والأسواق على الكثير من المنتجات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. يقدم لنا الدانوب اليوم مجموعة متميزة وكبيرة من الخصومات والتخفيضات الكبيرة على الكثير من السلع الغذائية المختلفة وحلوى العيد المختلفة الأنواع التي هي من أساسيات عيد الأضحى في الصباح للعديد من الأطفال، وبالطبع الكثير من الأنواع من اللحوم المميزة والرائعة التي تزين مائدة معظم المنازل بالعيد على الغداء, وهناك أيضا أدوات الشواء المميزة لكل من يحب أن يقوم برحلات الشواء المختلفة في العيد والخروج للمتنزهات من أجل قضاء العطلة التي تمتد لأكثر من أسبوع.

عروض الدانوب عيد الأضحى من 14 وحتى 27 يوليو 2021

يقدم لنا الدانوب خصومات وتخفيضات كبرى لفترة محدودة، وبدأت العروض بالفعل يوم الأربعاء الرابع عش من يوليو 2021. وتستمر العروض الجديدة حتى بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، لتنتهي العروض في السابع والعشرون من يوليو 2021. ويقدم لنا الدانوب اليوم الكثير من الخصومات، وذلك على العديد من المنتجات والسلع المختلفة . ومنها كما ذكرنا اللحوم وعلى الأخص اللحوم الحمراء التي يكثر استخدامها بالعيد.

ويقدم الدانوب الآن خصم 25 ريال، وذلك على أول طلب لك من تطبيق الدانوب أونلاين. وذلك مع الحرص على استخدام كود ياهلا 20 لتستفاد من الخصم، وبمناسبة العيد يقدم لنا أيضا الآن ولفترة محدودة ، الكثير من الخصومات القوية على أجهزة الجوال المختلفة من لينوفو ونوكيا. وأيضا خصومات كبرى على العديد من الأنواع المختلفة من شاشات التلفاز السمارت الحديثة بالعديد من الإمكانيات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك يقدم لنا الدانوب العديد من منتجات ساديا المميزة والرائعة سواء كانت من اللحوم أو من الخضروات وأيضا الفواكه المقدمة بشكل جديد من ساديا.

قدمنا لكم الآن كافة العروض الجديدة المقدمة من أسواق الدانوب بكافة أرجاء المملكة. ويمكنكم أيضا متابعة كافة عروض أسواق العثيم الجديدة التي يقدمها بمناسبة عيد الأضحى. والتي تبدأ من الرابع عشر من يوليو وتنتهى في السابع والعشرون من يوليو 2021 . أوحتى نفاذ الكمية المتاحة بالمتجر أيهما أقرب.