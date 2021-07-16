تراند الفن: إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة “أجرة” بسوهاج (أسماء)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - استقبل مستشفى المراغة المركزي، شمال محافظة سوهاج، منذ قليل، 8 أشخاص مصابين، إثر انقلاب سيارة “أجرة” كانوا يستقلونها، على الطريق السريع دائرة المركز.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى المراغة المركزي بوصول كلٍ من “محمد أبو الوفاء همام 18 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى، ورجب خلف الله حسين 36 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وفرغل ناجح محمود 42 عامًا، مصاب باشتباه نزيف داخل البطن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وعماد عبدالفتاح السيد 37 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد رفعت محمود 48 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد جابر احمد 48 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأشرف قدري أبو شوشة 40 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسليمان الضبع علي 34 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال المذكورين، سيارة “أجرة” على الطريق السريع دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة، وحدوث الإصابات.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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