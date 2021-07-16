تراند الفن: نكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة الأول، اجتماعا هاما عصر اليوم، مع لاعبي الفريق وفي حضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، للتأكيد على عدة أمور خاصة بنهائي مباراة دوري أبطال إفريقيا غدًا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال مصدر لـ”القاهرة 24″ إن جلسة الخطيب التي استمرت نحو 20 دقيقة، سادت فيها روح التفاؤل على الجميع، بعدما طلب “بيبو” من لاعبي الفريق أن يدافعوا عن تاريخ الأهلي وعراقته وألا يتنازلوا بأي حال من الأحوال عن انتزاع اللقب الإفريقي.

وأضاف المصدر: “بيبو طلب أيضًا أن يتسم كل لاعب بالانضباط النفسي والتركيز الذهني خلال اللقاء”، مؤكدا أنه بعيدا عن وصول الأهلي لأربع نهائيات في آخر خمس نسخ من البطولة، إلا أن هذه المُواجهات لا تتكرر كثيرًا وبشكل متتالٍ، لذلك عليهم اغتنام الفرصة والفوز باللقب”.

وأشار إلى أن رئيس النادي الأهلي طلب أيضًا من نجوم الفريق مساعدة موسيماني على كتابة تاريخ جديد له مع النادي، كما وعد بمنح اللاعبين مُكافآت مالية كبيرة بعيدا عن اللائحة الداخلية الخاصة بمسابقة دوري الأبطال الإفريقي، لحثهم على بذل قصاري جهدهم في مباراة الغد.

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