تراند الفن: محافظ البحيرة: رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعداد بالجهات الخدمية والمرافق خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ برفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف علي مستوى المحافظة مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والمتابعة المشددة لمواقف السيارات “النقل العام، السرفيس، نقل الركاب، الأجرة” لعدم استغلال المواطنين.

وقرر محافظ البحيرة اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ نسب التواجد في الحدائق والمتنزهات العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على توفير المقررات التموينية والسلعية المختلفة وكذا البترولية والمحروقات، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلي من وزارة الري وشرطة المسطحات “المائية، النهرية، البحرية” للمرور علي كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنقاذية والتحميل.

وكلف المحافظ مديرية التموين بالإعداد لحملات يومية علي المحلات والأسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات، والالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك وفتح المجازر الحكومية لذبح أضاحي المواطنين بالمجان وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، مع الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة طوال أيام العيد للتدخل السريع وحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

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