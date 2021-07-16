تراند الفن: 150 ألف جنيه قيمة “فص الكبد”.. استغاثة فتاة لإنقاذ حياتها من الموت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة لفتاة تعاني من التهاب الكبد المناعي، وتحتاج إلى عملية زراعة الكبد بأقصى سرعة لإنقاذ حياتها.

“القاهرة 24” تواصل مع الفتاة “ش.أ” من دمياط، وقالت: “أحتاج إلى عملية زراعة الكبد لأنني أعاني من مرض التهاب الكبد المناعي منذ نحو 8 سنوات، وأبحث عن مُتبرع لإجراء العملية الطبية، لكن للأسف لم أُوفق طوال الأعوام الماضية”.

وأضافت: “حالتي بدأت في التدهور، وطلب مني الطبيب سرعة البحث عن مُتبرع، أبي وأمي وأخي أجروا الفحوصات الطبية المطلوبة للتبرع لي بالكبد، لكن للأسف جاءت نتائج الفحوصات غير مُطابقة”.

وتابعت الفتاة: “جاء لي مُتبرع آخر فصيلة دمه مُتطابقة معي تمامًا، لكنه طلب من أسرتي مبلغ يُقدر بنحو 150 ألف جنيه مُقابل تبرعه، بالإضافة إلى أن أسرتي تتكفل بكافة مصروفات التحاليل والأشعة المطلوبة وفترة الإقامة بالمستشفى وسفره، ودفع تعويض عن يوم الإجازة من العمل والمنزل، وللأسف الظروف المادية الخاصة بأسرتي لن تسمح بتحمل كل هذه المصروفات فهي فوق طاقتنا”.

واختتمت الفتاة، قائلة: “أعاني من ورم في القدم وضيق في التنفس وآلام في بطني واحتباس المياه في جسمي، ما يجعلني لا أستطيع الحركة؛ لذلك أناشد أصحاب القلوب الرحيمة للتبرع بالأموال للمُساهمة في تكاليف العملية”.

يذكر أن التهاب الكبد المناعي يحدث عند مُهاجمة جهاز مناعة الجسم لخلايا الكبد، ويُعد السبب الدقيق للالتهاب الكبدي المناعي غير واضح، لكن تتفاعل العوامل الجينية والبيئية بمرور الوقت لتحفيز المرض.

ويُمكن أن يُؤدي الالتهاب الكبدي المناعي في حالة عدم علاجه إلى تندب الكبد (تليف الكبد) وفي النهاية إلى فشله، لكن إذا تم تشخيص المرض وعلاجه في وقت مبكر يُمكن السيطرة على التهاب الكبد المناعي في كثير من الأحيان عن طريق العقاقير التي تَعمل على تثبيط جهاز المناعة.

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