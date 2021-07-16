تراند الفن: بالصور: إيفانكا ترامب تشتري قصرًا فاخرًا في ميامي والكشف عن سعره ومساحته الكلية

ترجمة حصرية – عبدالرحمن محمد: اشترت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر قصرًا فاخرًا في ميامي على جزيرة الخور الهندية الحصرية للغاية، مقابل 24 مليون دولار.

وكانت الإبنة الأولى لترامب وزوجها قد اشترا القصر المكون من ست غرف نوم وثمانية حمامات بمبلغ أقل من ثمنه بمليون دولار بعد أن ظل معروض في السوق لمدة نصف عام تقريبا.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مساحة القصر الذي أُنشئ على الطراز الفرنسي للزوجين تبلغ 8510 قدمًا مربعًا ، ومجهز بسقوف مقببة بارتفاع 26 قدمًا ، ومناطق ترفيهية مفتوحة ، وصالة رياضية كبيرة ، وغرفة نوم رئيسية ضخمة مع حمامين كاملين بها.

يُذكر أن الزوجين كانا يستأجران في السابق قصرًا في منطقة كالوراما الراقية في العاصمة واشنطن قبل الهجرة إلى فلوريدا، وقبل ذلك ، عاش الزوجان في شقة بارك أفينيو في أبر إيست سايد ، بالإضافة إلى امتلاك منزل في عقار نادي ترامب الوطني للغولف.